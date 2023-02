Cultura legalità e storia territorio, CC incontrano studenti

(ANSA) - NAPOLI, 18 FEB - Proseguono i progetti con le scuole nell'ambito degli incontri sulla legalità che vede coinvolti in prima persona i carabinieri del comando provinciale di Napoli.

Teatro dell'ultimo incontro sono state le suggestive basiliche paleocristiane di Cimitile, ove gli studenti dell'Istituto Comprensivo Mercogliano Guadagni hanno incontrato i carabinieri della locale stazione, il Comandante della Compagnia di Nola e il Comandante del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli.

I giovani hanno avuto modo di visitare l'importante sito archeologico e approfondire le principali tematiche riguardanti la legalità e il ruolo svolto dall'Arma dei Carabinieri sul territorio nolano, anche grazie al prezioso supporto dei Reparti Speciali.

Al riguardo, è stata approfondita la materia della tutela del patrimonio culturale, illustrando le principali attività svolte dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e gli importanti risultati ottenuti nel recupero delle opere trafugate, in Italia e all'estero, anche con l'ausilio della "Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti", la più grande a livello mondiale nello specifico settore, che contiene preziose informazioni sui beni da ricercare.

I ragazzi hanno dimostrato grande interesse, formulando numerose domande agli ufficiali intervenuti in relazione agli argomenti trattati. (ANSA).