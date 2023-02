Colpito da mandato d'arresto europeo, arrestato in Irpinia

(ANSA) - AVELLINO, 18 FEB - Aveva a suo carico un mandato d'arresto europeo, è stato trovato in provincia di Avellino e arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 40enne di nazionalità polacca nei cui confronti l'autorità giudiziaria del suo Paese aveva spiccato nell'agosto scorso il provvedimento per traffico internazionale di stupefacenti e appartenenza ad una organizzazione criminale.

L'uomo si trovava nel piccolo centro irpino di Casalbore, al confine con la provincia di Benevento. I carabinieri in servizio per la prevenzione e la repressione dei reati predatori lo hanno fermato e condotto nella caserma dell'Arma di Montecalvo (Avellino). Dalla consultazione della banca dati è emersa l'ordinanza restrittiva a suo carico. In attesa delle procedure per l'estrazione, è stato trasferito nel carcere di Ariano Irpino. (ANSA).