Calcio: Napoli; Osimhen regolarmente in campo rassicura i tifosi

(ANSA) - NAPOLI, 18 FEB - "Niente di tutto questo, tutto ok", scrive l'attaccante del Napoli Victor Osimhen su Twitter, rispondendo a un tifoso che sul suo profilo gli ha chiesto delle sue condizioni dopo che ieri sera è uscito zoppicando dal campo nel corso del match contro il Sassuolo.

Osimhen già ieri aveva detto di stare bene e oggi si è allenato regolarmente con i compagni a Castel Volturno partecipando alla seduta di lavoro defaticante per chi ha giocato ieri a Sassuolo in vista del match di martedì in Champions League a Francoforte per l'andata degli ottavi.

L'attaccante azzurro con la rete di ieri ha raggiunto quota 18 gol ed è sempre primo nella classifica cannonieri della serie A, seguito a quota 12 da Lookman dell'Atalanta e Lautaro Martinez dell'Inter. (ANSA).