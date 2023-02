Agenzia Coesione soppressa:sindaco Aversa,'danni per il Sud'

(ANSA) - CASERTA, 18 FEB - "La soppressione da parte del Governo Meloni dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, è un grave errore politico e insieme all'autonomia differenziata sono due azioni che rientrano in un unico disegno politico pericolosissimo: ridurre le risorse per il Sud con un aumento delle diseguaglianze territoriali soprattutto per quelle realtà più fragili". È quanto osserva il sindaco di Aversa (Caserta) Alfonso Golia, che critica la decisione del Governo di sopprimere l'agenzia pubblica "che aveva l'obiettivo di sostenere, promuovere e accompagnare programmi e progetti per lo sviluppo dei territori, soprattutto nel Sud. Chi seguirà ora queste azioni? Chi svolgerà - aggiunge Golia - il ruolo di coordinamento e raccordo con il Governo, molto apprezzato dagli enti locali"? I fondi dell'Agenzia erano gestiti nel passato esecutivo Draghi dal ministro per il Sud Carfagna, che aveva finanziato grazie ai Contratti Integrativi di Sviluppo (Cis) concreti progetti di realizzazione di opere pubbliche come scuole, sistemi fognari, in molti comuni situati in aree molto problematiche e complesse del Mezzogiorno, in particolare del Casertano, come Aversa e i comuni del suo hinterland, e del Napoletano, come Caivano. "Anni e anni di lavoro buttato, a chi gioverà"? conclude Golia. (ANSA).