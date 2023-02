Pd: Caserta;22 sindaci e 3 consiglieri a Boccia, 'con Oliviero'

(ANSA) - CASERTA, 17 FEB - Proseguono i forti contrasti nel Pd di Caserta per le vicende del tesseramento gonfiato. Ventidue sindaci e tre consiglieri provinciali, sostenitori della mozione facente capo al candidato alla segreteria Stefano Bonaccini, hanno inviato una missiva ai quadri nazionali del Pd dove lamentano un atteggiamento irriguardoso verso gli iscritti e le istituzioni casertane da parte del Senatore Francesco Boccia, ex commissario regionale in Campania; ieri quest'ultimo, sostenitore della candidata alla segretaria del Pd Elly Schlein, era tornato a tuonare contro "i signori delle tessere", contro i quali, aveva garantito, "non ci saranno sconti", riferendosi proprio a Caserta e in particolare all'esponente dem Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio regionale della Campania. "Mi auguro - aveva detto Boccia - che la mozione Bonaccini prenda le distanze da Oliviero che addirittura, con sfrontatezza, si rivolge anche al TAR". Nella lettera, i quasi trenta amministratori firmatari "stigmatizzano l'atteggiamento di Boccia, solidarizzando con il Presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero. La necessità di recuperare qualche consenso congressuale - scrivono - sta portando l'ex commissario regionale del PD ad offendere una intera comunità democratica non facendosi più scrupolo di aggredire e minacciare persone ed istituzioni. Un atteggiamento sbagliato e contrario ad ogni logica politica che sta incidendo pesantemente sulla immagine del partito. Non si può, in nome del nuovo da venire, utilizzare il più vecchio armamentario della guerriglia verbale. Informato male, agisce peggio e questo non è più tollerabile. Il Presidente Oliviero è l'unico rappresentante politico istituzionale di Terra di Lavoro presente quotidianamente tra la gente e nelle comunità, con lui, domenica 26 febbraio, saremo presenti ai gazebo per dare forza e sostegno alla mozione di Stefano Bonaccini che, di queste vecchie liturgie, ha fatto un chiaro programma di cambiamento, per i territori e per la gente che, finalmente, torneranno protagonisti". (ANSA).