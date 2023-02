Covid: ricoveri in calo in Campania, stabile tasso positività

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Tasso di positività stabile, ricoveri in calo, due nuovi morti. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del Covid in Campania. I positivi sono 354 a fronte di 7.075 test per un tasso del 5% rispetto al 4,97 di ieri.

I ricoverati in terapia intensiva passano da 10 a 9, quelli in reparti di degenza da 226 a 216. (ANSA).