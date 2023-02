Avvocato Castaldo, 'confermata la correttezza di De Luca'

(ANSA) - SALERNO, 17 FEB - "Abbiamo accolto con tranquillità la notizia dell'archiviazione del procedimento penale nei confronti del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca". Lo ha detto l'avvocato Andrea Castaldo, legale del governatore della Campania ed ex sindaco di Salerno, commentando la notizia dell'archiviazione disposta nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto 'sistema Salerno'.

Per Castaldo la decisione "dà conferma della correttezza dell'operato politico-istituzionale del governatore. Come ho già detto in altre sedi l'ufficio di Procura ha svolto doverosamente le indagini e ha verificato che non c'era nulla e che le contestazioni erano infondate. Eravamo tranquilli, il governatore era tranquillo, siamo tranquilli e si continua a lavorare".

L'avvocato di De Luca ha, inoltre, ricordato come in questi anni ci siano state "molte, molte indagini e tutte si sono chiuse con un nulla di fatto: o con l'archiviazione o, come nel caso del Crescent, con le assoluzioni in primo e secondo grado nonostante in quel caso ci fosse stata l'impugnazione della Procura". Per Castaldo, dunque, "sono vicende che non hanno comportato alcun effetto, se non quello negativo della speculazione a volte politica che si è rivelata destituita di fondamento". (ANSA).