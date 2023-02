Al Cardarelli da oggi operativi nuovi locali in pronto soccorso

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - Nuovi locali per il Pronto Soccorso da oggi operativi, nuova organizzazione del reparto di prima accoglienza e al via concorso con 15 medici iscritti a parteciparvi. Queste le novità comunicate oggi dal Cardarelli, l'ospedale più grande della Campania, che spesso vive momenti difficili al pronto soccorso che è identificato da tutti i cittadini del capoluogo e dei Comuni vicini come destinazione in caso di patologie improvvise o incidenti.

Sono diventati operativi, spiegano dal Cardarelli, oggi i locali rinnovati del Pronto Soccorso e dopo circa 20 anni è stato riorganizzato il percorso di accesso dei pazienti, ma anche le aree destinate al triage e al pre-triage e la zona di attesa dei pazienti a minore gravità. Per migliorare l'informazione a pazienti e accompagnatori è stato implementato anche un sistema di gestione informatica che permette a chi aspetta di conoscere attraverso dei monitor quanti pazienti sono in trattamento presso il Pronto Soccorso in tre diverse fasi: "valutazione triage" il momento in cui si verifica la gravità del caso, "in corso di visita" il primo momento di trattamento del paziente, "in carico/approfondimento diagnosi" per i pazienti che sono in attesa di risultati di esami ed hanno già avviato la terapia. Gli interventi migliorativi non riguardano solo la struttura ma anche il reclutamento del personale e il miglioramento dell'organizzazione. Nei prossimi giorni, infatti, si svolgeranno le prove del concorso per medici dell'emergenza che saranno assegnati al Pronto Soccorso. Si tratta dell'ottava selezione bandita dal Cardarelli negli ultimi due anni; attraverso i precedenti concorsi era stato possibile reclutare un solo medico, in quanto unico candidato ammissibile alle selezioni. Questa selezione, invece, in netta controtendenza con il passato, ha visto per la prima volta una discreta risposta da parte dei medici, visto che sono 15 i candidati che saranno chiamati a svolgere le prove di reclutamento. Questi interventi migliorativi, sottolineano dall'ospedale, si inseriscono in un contesto nazionale che vede i Pronto Soccorso degli ospedali italiani in grande difficoltà a causa della grave carenza di personale medico, soprattutto nell'ambito dell'emergenza. (ANSA).