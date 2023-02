A Napoli in auto con pistola carica e giubbotto antiproiettile

(ANSA) - NAPOLI, 17 FEB - In sei, a bordo di un'auto: uno era armato, aveva una pistola Beretta pronta a sparare con 10 colpi nel caricatore, un altro indossava un giubbotto antiproiettile.

Sono stati fermati dai carabinieri, nel quartiere Arenella e per il 31enne in possesso dell'arma, considerato vicino al clan Grimaldi, è scattato l'arresto.

Sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Vomero a fermare l'auto in via Gabriele Jannelli altezza ingresso tangenziale. Con il 31enne, in auto c'era anche un 44enne napoletano già noto alle forze dell'ordine che indossava un giubbotto anti-proiettili e altre 4 persone di età compresa tra i 20 e i 30 anni. L'arrestato è nel carcere di Secondigliano in attesa di giudizio; indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento. (ANSA).