'Skermiribelli', gli adolescenti scelgono i loro film

(ANSA) - BOLOGNA, 16 FEB - Cinema e adolescenza: sei ragazze e ragazzi hanno selezionato sei film per una rassegna che parla di loro, "Skermiribelli". A partire da un'ampia rosa di titoli messi a disposizione dal Giffoni Film Festival, selezionatori e selezionatrici in erba tra i 15 e i 18 anni - Adele, Albion, Desiderio, Morgana, Sara e Thomas - hanno creato un programma che attraversa realtà quotidiana e storia, inquietudini e solitudini, amori e famiglie, attraverso film italiani, americani, francesi e messicani. 'Skermiribelli' prenderà forma in sei domeniche ai Teatri di Vita di Bologna, dal 19 febbraio al 16 aprile, richiamando il pubblico alla mattina per la proiezione.

Poi, dopo il brunch, sei incontri con professionisti del cinema, per raccontare come si crea un film, dalla sceneggiatura alla regia alla direzione della fotografia, toccando anche la specificità del documentario. Una domenica si troveranno a Bologna per la giornata di cinema anche ragazzi e ragazze che fanno parte della giuria di Giffoni, mentre alcuni degli adolescenti di Bologna parteciperanno alla 53/a edizione del Giffoni Film Festival (20-29 luglio). "Gli adolescenti vanno considerati non come semplici spettatori ma come protagonisti, sulla base della responsabilità e dell'impegno, secondo un'idea di centralità con cui ha deciso di confrontarsi Skermiribelli", commenta il fondatore e direttore di Giffoni, Claudio Gubitosi.

La rassegna comprende i film "Licorice pizza" (19 febbraio), "Regina" (5 marzo), "Petite maman" (12 marzo), "Quando Hitler rubò il coniglio rosa" (19 marzo), "La ragazza ha volato" (26 marzo) e "Oliver and the pool" ancora non distribuito in Italia (16 aprile). I professionisti del cinema che incontreranno il pubblico sono lo sceneggiatore Fabio Bonifacci (19 febbraio), il regista Alessandro Grande autore del film "Regina" (5 marzo), la documentarista Elisabetta Pandimiglio (12 marzo), il direttore della fotografia Fabrizio La Palombara (19 marzo), la regista Wilma Labate autrice del film "La ragazza ha volato" (26 marzo) e il regista Carlo Strata (16 aprile). (ANSA).