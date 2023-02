Scava una buca per nascondere la droga, arrestato a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - I carabinieri del nucleo operativo di Napoli bagnoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 35enne del Rione Traiano.

L'uomo è stato sorpreso in Via Tertulliano nei pressi di una aiuola pubblica. Stava scavando una piccola buca, il suo obiettivo - secondo i carabinieri - era quello di nascondere gli stupefacenti.

Non ha fatto in tempo a fuggire ed è finito in manette.

Sequestrati 83 grammi di marijuana e 10 di hashish, tutto già diviso in dosi pronte per la vendita. (ANSA).