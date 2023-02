Pg Riello, Stato assente in circondario più criminoso d'Italia

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - La carenza di risorse, nel Tribunale di Napoli Nord, che ha sede ad Aversa, a metà strada tra Caserta e il capoluogo partenopeo, "è un male antico". Lo ha detto il procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli Luigi Riello a margine dell'abbattimento del bunker di Michele Zagaria, a Casapesenna (Caserta). Parlando con i giornaisti Riello ha ricordato una sua precedente considerazione, formulata proprio facendo riferimento a questo tribunale 'di frontiera': "Se con un compasso si circoscrivesse il suo circondario - ha spiegato Riello - credo che avremmo la zona più altamente e densamente criminosa d'Italia. E' chiaro che questa zona deve essere attenzionata con il massimo sforzo da parte delle istituzioni. E se questo sforzo non c'è, naturalmente è come se lo Stato non ci fosse". "Quando si istituisce un nuovo palazzo di Giustizia - ha detto ancora il procuratore generale di Napoli - bisogna sapere prima che cosa si fa se c'è il personale: si fanno le leggi senza che vi siano prima le strutture e questo ha fatto molto male alla credibilità dello Stato". (ANSA).