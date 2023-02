Napoli: nel 2024 riapertura linea 6 metropolitana

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - La riapertura della linea 6 della metropolitana è prevista per l'anno prossimo. Il dato è emerso nel corso del sopralluogo della Commissione Infrastrutture e Mobilità, presieduta da Gaetano Simeone, alla Metropolitana Linea 6 .

"Il tema della linea 6 è un tema importante, una infrastruttura che la nostra comunità merita di rivedere in funzione. Ci aspettiamo tempi brevi per l'apertura al termine dei lavori svolti da Hitachi rail sts - ha detto Simeone - la data è prevista per l'anno prossimo dopo aver effettuato un collegamento dei binari del deposito con l'area di via Campegna".

"Avendo anche i treni a disposizione - ha continuato Simeone - che potranno essere messi in esercizio con l'apertura delle stazioni di Arco Mirelli, Piazza della Repubblica, San Pasquale e via Chiaia".

L'occasione di oggi è stata utile anche per fare il punto sulla situazione dei trasporti. "La linea 1 sta vivendo qualche difficoltà - ha spiegato - la linea 6 è in arrivo, ci aspettiamo nei prossimi mesi l'apertura della stazione della linea 1 Centro Direzionale e dei Tribunali, che sarà uno sfogo importante per le persone che raggiungono con l'auto quell'area".

Simeone, infine, ha invitato l'Ansfisa a svolgere di notte i collaudi nella linea 1 della Metropolitana, e non di giorno, "perché queste operazioni stanno bloccando la città". (ANSA).