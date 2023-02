Disoccupati, protesta dei comitati organizzati a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - Un centinaio di manifestanti, aderenti ai comitati dei disoccupati organizzati "Cantiere Scampia" e "7 novembre", ha inscenato oggi una manifestazione di protesta dinanzi a Palazzo San Giacomo. I manifestanti chiedevano di essere ricevuti da un rappresentante dell'amministrazione comunale.

Delusi per il mancato incontro si sono poi spostati verso via Medina (all'incrocio con piazza Municipio) bloccando per pochi minuti il traffico veicolare. Poi si sono diretti dinanzi al Maschio Angioino, dove si trovano tuttora. Intanto Palazzo San Giacomo resta presidiato da polizia e carabinieri. (ANSA).