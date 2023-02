Disabili: associazione, nuove rassicurazioni dal ministro

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - Secondo colloquio telefonico ieri, tra il ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli e "La Battaglia di Andrea", l'associazione che da anni si batte per i diritti dei diversamente abili, da qualche settimana impegnata nell'impedire la chiusura del centro Aias di Afragola, in provincia di Napoli, dove per anni sono stati assistiti centinaia di bimbi disabili.

"Ieri ci ha ri telefonato il Ministro Locatelli e ci ha aggiornato sull'evolversi dei fatti - fa sapere Asia Maraucci, presidente dell'associazione - la priorità del ministro è quella di far reintegrare i bambini dimessi, la nostra stessa priorità".

"Siamo certi che ci riusciremo - assicura Maraucci - perché nessun bambino deve essere privato dei suoi trattamenti terapeutici: se l'interruzione delle terapie portasse a una regressione oltre ad essere un grave danno per il paziente - conclude Maraucci - sarebbe anche un grande spreco di denaro pubblico". (ANSA).