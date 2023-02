Demolizione covo Zagaria: Piantedosi, serve più comunicazione

(ANSA) - NAPOLI, 16 FEB - "L'azione dell'Agenzia dei beni confiscati diventerà molto più visibile a livello di comunicazione, perché l'Agenzia fa tanto in termini di recupero di patrimoni e ridestinazione dei beni, mentre spesso si parla solo di quelli che sono problemi fisiologici. Non tutto ciò che lo Stato acquisisce può essere riusato e riutilizzato per fini sociali". Lo ha detto a Casapesenna il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rispondendo ad una domanda dei cronisti sulla situazione dei beni confiscati nel Casertano, dove se ne contano più di mille, ma molti restano inutilizzati.

"Sosterremo l'agenzia dei beni confiscati e sequestrati con azioni di rafforzamento", ha concluso Piantedosi. (ANSA).