Demolizione covo Zagaria: De Luca, un segnale di svolta

(ANSA) - CASAPESENNA (CASERTA), 16 FEB - "Questo abbattimento è un segnale di grande valore, potrebbe rappresentare un punto di svolta da un tempo nel quale qui regnava la paura, ad un tempo nel quale si potrà lavorare con serenità e tranquillità nel rispetto delle regole, cercando di creare un futuro ad una generazione di ragazzi che dovremmo salvare dalla delinquenza organizzata ma anche dalla disperazione". Lo ha detto a Casapesenna il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

"Abbiamo il dovere - ha aggiunto - per fare di tutto per mantenere questi nostri giovani in queste terre e lo facciamo dando lavoro, dignità e il senso delle regole e del dovere. La comunità va avanti ovviamente se c'è l'impegno delle istituzioni pubbliche, ma se c'è anche una crescita dello spirito civico".

De Luca hai poi spiegato che "la Regione ha dato una mano al Comune di Casapesenna perché non aveva le risorse per fare interventi di riqualificazione, ed era importante dare un'attenzione; lo abbiamo fatto e ora dobbiamo solo lavorare in maniera sobria, rigorosa ma dimostrando di saper fare il nostro lavoro. Questo è un simbolo negativo che cade, ne cadranno altri negativi, poiché dovremmo demolire un'altra decina di villini abusivi costruiti sul litorale".