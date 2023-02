Demolizione covo Zagaria: De Luca, investimenti contro clan

(ANSA) - CASERTA, 16 FEB - "Abbiamo bisogno di investimenti di crescita, sviluppo e lavoro, perché non c'è niente da fare, la criminalità organizzata blocca in qualche misura gli investimenti". Così il Governatore Vincenzo De Luca a Casapesenna.

"Un imprenditore - ha proseguito - non va in un territorio dove deve temere per la propria famiglia, per i propri collaboratori o temere per qualche bussata alle cinque di mattina. Si va ad investire nei luoghi dove c'è sicurezza, dove c'è burocrazia zero e rispetto delle regole". (ANSA).