Abbattimento covo Zagaria: sindaco Casapesenna, giornata epocale

(ANSA) - CASERTA, 16 FEB - "Oggi è una giornata epocale perché Casapesenna non più il paese di Zagaria ma del popolo di Casapesenna. E dopo tante pagine nere scritte in questo territorio festeggiamo finalmente una pagina bellissima di legalità e di sinergia con lo Stato". È quanto ha affermato il sindaco di Casapesenna (Caserta) Marcello De Rosa, parlando con i giornalisti all'esterno della casa di via Mascagni dove fu catturato il 7 dicembre 2011, dopo una latitanza di 15 anni, il capo dei Casalesi Michele Zagaria "La venuta del Ministro Piantedosi, del presidente della Regione e di tanti rappresentanti delle istituzioni - ha aggiunto - ci riempie cuore di gioia e ci fa sentire lo Stato vicino". (ANSA).