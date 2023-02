Imbrattata nella notte la facciata del teatro Bellini

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - In appena trenta giorni è stata imbrattata la facciata del teatro Bellini di Napoli. L'ultima volta è accaduto la scorsa notte. Lo fanno sapere con una nota Roberta, Gabriele e Daniele Russo.

"Con enormi sforzi ed immensa dedizione, da poco più di un mese, e dopo quasi due anni di lavori, è stato completato il restauro della facciata del teatro Bellini, riportandone alla luce l'antico splendore e restituendo decoro e bellezza ad una importante strada del centro storico", prosegue la nota.

Un atto avvenuto "in sfregio ad un teatro storico, al lavoro di quanti quotidianamente impegnano la propria vita per portarlo avanti offrendo un'altissima proposta culturale, al numerosissimo pubblico che lo frequenta, agli sforzi di associazioni, club, bar, musei ed in generale tutta quella cittadinanza attiva, molto spesso privata, che si danna perché la bilancia dei nostri costumi penda altrove".

"Con rinnovata forza chiediamo un intervento deciso e tempestivo del comune di Napoli, con il quale abbiamo intrapreso un recente dialogo, per la riqualificazione e cura della strada e dell'intera zona perché non si perda nel giro di pochi mesi quanto abbiamo fatto, fra smog, mancanza di illuminazione, sicurezza e decoro. Per iniziare bastano anche pochi interventi, semplici e veloci.

Non abbiamo più tempo", concludono Roberta, Gabriele e Daniele Russo. (ANSA).