Il Premio Morante al via con tre sezioni ragazzi

(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Premio Elsa Morante 2023 al via: la giuria guidata da Dacia Maraini ha annunciato i vincitori delle prime sezioni dedicate ai ragazzi. Sono Elisabetta Gnone, per la saga "Fairy Oak" (Salani editore) sezione fantasy; Vincenzo Schettini con "La fisica che ci piace" (Mondadori Electa Editore) sezione Esperienze; Mattia Villardita con "Io e Spiderman" (Salani editore) sezione Ragazzi per il sociale. Tra le novità del premio c'è infatti quella di aver moltiplicato per tre la sezione dedicata ai ragazzi, in modo da incentivare la lettura presso i giovanissimi.

In giuria Francesco Cevasco, Vincenzo Colimoro, Roberto Faenza, David Morante, Gianna Nannini, Antonio Parlati, Maurizio Costanzo, Teresa Triscari e Tiuna Notarbartolo, direttore dell'evento. Circa cinquemila ragazzi di scuole medie e superiori, campane, italiane ed italiane nel mondo, (Spagna, Francia, Stati Uniti, ecc.), leggeranno i tre libri vincitori e potranno scriverne brevi commenti e scegliere il loro preferito che si aggiudicherà l'ulteriore Premio Elsa Morante Scuole. Per le scuole italiane e i gruppi di lettura è ancora possibile, per tutto febbraio, iscriversi a far parte di questa giuria popolare online, coordinata da Iki Notarbartolo, inviando una mail di adesione a associazionepremioelsamorante@gmail.com. Circa mille ragazzi potranno assistere dal vivo all'evento conclusivo che si terrà a maggio presso l'Auditorium della Rai di Napoli. Per tutti sarà possibile seguire le dirette sui canali facebook e instagram del Premio Elsa Morante. (ANSA).