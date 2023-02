Dal Medioevo a whatsapp, ecco l'Amore intramontabile

(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Si può tradire il marito ma non l'amante: quando, come nel Medioevo e anche oltre, il matrimonio non era frutto di scelta, questa era la 'regola' del Codice d'Amore.Giuseppe Mastrominico, docente universitario, ha colto l'occasione dell'evento 'Scrivimi d'Amore'-Contest & Sentimenti promosso oggi nell'Archivio di Stato di Napoli (con la declamazione da parte di attori di lettere di gente comune e di re, con l'accompagnamento del duo Notturno Concertante con Raffaele Villanova e Lucio Lazzaruolo) per accendere i riflettori su un periodo lontano ma su un tema vicinissimo per la capacità di stimolare sentimenti, emozioni, passioni ma anche paure. Sulla traccia delle Corti d'Amore, Tribunali Amorosi di dame dei tempi che furono, Mastrominico ha riflettuto su questioni di sempre. 'Chi ama di più la propria donna, il presente o l'assente, il cuore o gli occhi?".

Sentimento, dunque, che attraversa i secoli, declinato in tutte le forme: amore e desiderio di sesso, ma anche platonico, amore per la verità in un testamento olografo nel quale c'è la confessione di essere mandante di un omicidio o amore e riconoscenza per una professoressa. Un amore manifestato anche su un ventaglio alle 6 del mattino dell'8 luglio 1905 da Linda Pulzella Origlia per Giovanni Origlia. I 'carteggi sono letteratura' ha detto la scrittrice Piera Carlomagno, e Candida Carrino, direttrice dell'Archivio di Stato - prendendo spunto dalla lettura delle missive vincitrici del contest effettuata da Nunzia Schiano, Lucio Allocca, Rosanna De Bonis, Ernesto Lama, Angela Rosa D'Auria, Lucia Ronca - ha aggiunto: "I documenti hanno valore identitario, culturale e sociale. Non bisogna nascondere i propri sentimenti e occorre saperli gestire: oggi i giovani non sanno farlo. Ben venga whatsapp se esprime sentimenti governati". Amore che coinvolge pure i potenti.

Ferdinando IV di Borbone alla sua Maria Carolina, dopo un incontro intimo, scrive il 22 maggio 1789: "Non so desiderar altra cosa dopo la piacevolissima giornata passata oggi che di sentirti domani in buona salute... Mi sento per ora bene appena risentendomi della nostra azione matutina gl'effetti con qualche piccolissimo indolimento avanti e ai stomacali". (ANSA).