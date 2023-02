Covid: 462 nuovi positivi, tasso incidenza al 5,2%

(ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Sono 462 i nuovi positivi al Covid in Campania. I tamponi effettuati sono 8754 (di cui 1989 molecolari) con un tasso di incidenza del 5,2 per cento che ieri era del 4,5 per cento. I decessi sono due: sono avvenuti in precedenza ma sono stati registrati ieri.

I posti letto occupati in terapia intensiva sono 12 con un leggero incremento rispetto al dato di ieri quando erano 11. I posti letto, in area medica, invece sono 232 con una diminuzione di sette posti rispetto a ieri. (ANSA).