Rifiuti in un'officina, una denuncia nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Nll'ambito dei controlli per il contrasto all'illecito smaltimento dei reflui industriali nel fiume Sarno e nei suoi affluenti, i militari delle stazioni carabinieri forestale di Roccarainola e Marigliano, del comune di Poggiomarino, hanno denunciato alla procura della repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata, un uomo, 45enne del posto, titolare di un'autofficina costruita su un fondo agricolo di proprietà.

I militari hanno constatato una gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi consistenti in 50 veicoli e parti di veicoli non bonificati ed adiagiati su suolo nudo, pneumatici fuori uso, gomme, guaine, motori ed olii esausti con conseguente pericolo di infiltrazione nella matrice suolo.

L'area di circa 800 metri quadrati è stata posta sotto sequestro. (ANSA).