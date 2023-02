Lgbt,in Parco Verde Caivano centro contro le discriminazioni

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Uno spazio per l'accoglienza e l'ascolto contro le discriminazioni per persone facenti parte della comunità Lgbt in uno dei posti più degradati anche culturalmente, come il Parco Verde di Caivano (Napoli), grande piazza di spaccio di droga controllata dalla camorra dove la diversità non è sinonimo di sviluppo, ma più spesso di solitudine. Si tratta del nuovo centro "Antidiscriminazioni LGBT+ "Codice Rainbow", inaugurato negli spazi comunali dell'Associazione "Un'Infanzia da Vivere". Alle persone LGBT+ discriminate per il proprio orientamento sessuale o identità di genere, Codice Rainbow Caivano mette a disposizione un servizio di Assistenza Telefonica, Linea Rainbow (attivo H24), e offre sia una serie di servizi per supportarle e aiutarle a superare le condizioni di fragilità sociale ed economica, sia percorsi diversificati in grado di fornire i mezzi adeguati a un inserimento nella realtà cittadina. Il Centro contro le discriminazioni sarà operativo non solo negli spazi comunali dell'Associazione "Un'Infanzia da Vivere" del Parco Verde, ma anche in quelli della Biblioteca Comunale.

Presenti al taglio del nastro Lucia Fortini, Assessora regionale alle Politiche Sociali e Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, e ovviamente i "padroni di casa", ovvero il sindaco di Caivano Vincenzo Falco e l'Assessora comunale alle Pari opportunità e alle Politiche giovanili Maria Giuseppina Bervicato. Il Progetto "Codice Rainbow", finanziato dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali sulla base del PON inclusione (FSE 2014-2020), nasce dalla sinergia tra il Comune di Caivano e l'associazionismo privato, in particolare l'Associazione LGBT+ Pochos Napoli, la Fondazione Genere Identità e Cultura, ECO Società Cooperativa Sociale, Qualifica Group Formazione e Lavoro Srl e l'Associazione "Un'infanzia da vivere". (ANSA).