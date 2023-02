In moto da cross in un'area protetta, denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - E' stato sorpreso a circolare in sella alla sua moto da cross all'interno di un'areea protetta, in località Piana del Pozzo, area sita all'interno della foresta demaniale di Roccarainola (Napoli), parco regionale del Partenio. Si tratta di una zona a riserva integrale nonchè sito di interesse comunitario.

Per questo motivo un uomo di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri forestale per deturpamento di bellezze naturali e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. Il veicolo è stato sequestrato. Secondo gli investigatoril'uomo circolava in modo da compromettere e danneggiare irrimediabilmente l'area e l'habitat tutelati.

I controlli continueranno nei prossimi giorni senza alcuna sosta a tutela della collettivita' e dell'ambiente. (ANSA).