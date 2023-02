In Campania nasce Radio Pride, il mondo LGBTQ+ si racconta

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Nasce in Campania Radio Pride, una nuova web radio, in onda anche su canale 116 del digitale terreste, dove si cercherà di costruire insieme a ospiti e conduttori un glossario LGBTQ+ "per capirci e per capire".

La prima puntata di Radio Pride è in programma per lunedì 13 febbraio alle 22.30, sul sito della radio, sul profilo Facebook e sul canale 116 del digitale terrestre. Si parlerà di coming out, come bisogno o necessità per una più ampia accettazione sociale. Ospiti della prima puntata, l'assessore regionale alle Politiche Sociali e Giovanili, Lucia Fortini, l'assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, e Mariano Gallo che con la sua Miss Priscilla è da due stagioni alla guida del programma tv Drag Race Italia. Si interagirà anche con il pubblico per raccogliere impressioni, richieste e anche critiche.

"Ci siamo chiesti nei periodi più bui di questi ultimi anni, se ci fosse bisogno di qualcosa per mettere in contatto le persone.

I social abbondano, lo sappiamo, ma la solitudine che tutti abbiamo sperimentato per alcuni è stata più pesante - spiega Abbiamo riflettuto su come condividere, informare e perché no scherzare insieme su temi più o meno seri che possano interessare il mondo LGBTQ+ e non solo - spiega Danilo Di Leo, presidente di Ets Pride Vesuvio Rainbow Odv, associazione che insieme ad altre realtà dell'associazionismo campano è impegnata in questo progetto - La radio ci è sembrata la risposta più valida. Parleremo, ci informeremo, ci confronteremo con tutti, con un approccio serio ma giocoso, trattando problematiche comuni ai giovani e meno giovani. Racconteremo esperienze e insieme cercheremo di trovare soluzioni creative, valide ed eque ai problemi che ognuno di noi gestisce nel quotidiano; non mancheranno le discussioni, ma ci saranno innumerevoli momenti di gioia risa e ironia. L'importante essere seri ma non prendersi sul serio!". (ANSA).