"Aversa in love" per la settimana di San Valentino

(ANSA) - CASERTA, 13 FEB - "Aversa in Love": è il titolo serie di eventi organizzati dal Comune di Aversa (Caserta) in questa settimana in cui cade - domani 14 febbraio - la festa di San Valentino. "Una rassegna che vuole celebrare l'Amore come valore universale" spiegano gli Assessori alla Cultura e alle Pari Opportunità Anna Sgueglia ed Elena Caterino. Previsti eventi culturali e ricreativi che saranno rivolti a diversi target di età con l'obiettivo di stimolare la riflessione sull'amore. Anche la città si colorerà di luci a tema per creare un'atmosfera accogliente e romantica: luminarie apposite saranno installate a Piazza Municipio dove troverà posto anche un totem per scattare foto romantiche, grazie alla sinergia con alcune attività economiche della Città, le quali hanno aderito all'avviso pubblico promosso dal Comune.

"Aversa in Love" è già iniziato ieri con un flash mob, e proseguirà oggi e nei prossimi giorni con incontri e vari momenti di riflessione, "cui l'Amministrazione - dice l'assessore Sgueglia - tiene particolarmente, in quanto rivolti anche ai giovani della nostra città per confrontarci sull'amore che non è mai possesso e controllo, ma è accogliere e accompagnare l'altro per crescere insieme. Parleremo anche dell'amore che si declina nelle attività di volontariato che incidono così positivamente sul tessuto sociale della nostra città. E poiché amore è anche attenzione e cura per il patrimonio cittadino, avremo una chiusura in musica con un concerto che servirà a raccogliere fondi pro Cimarosa". Lunedì 20 febbraio ci sarà infatti la conclusione della rassegna con il concerto 'E suon 'e Napule". "Il nostro obiettivo con 'Aversa in love' - aggiunge la Caterino - è di celebrare l'amore in tutte le sue espressioni e forme, senza alcuna distinzione. San Valentino è per noi anche un'occasione per valorizzare la città e i suoi luoghi culturali attraverso iniziative per favorire la partecipazione di tutti".

