Auto distrutta da fiamme, danneggiata anche altra vettura

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Alle 3.30 della scorsa notte, nel quartiere Barra a Napoli, i Carabinieri della compagnia di Poggioreale - allertati dal 112 - sono intervenuti per un incendio di auto a via Cupa Rubinacci 31. A prendere fuoco una DR1 completamente distrutta dalle fiamme che hanno danneggiato la parte anteriore di una Lancia Musa parcheggiata lì vicino.

Incendio domato dai vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. (ANSA).