Atletica:via a iscrizioni a terza edizione Neapolis Marathon

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Sono aperte le iscrizioni alla Neapolis Marathon 2023. Ed è subito tempo di promozioni. Gli organizzatori delle gare in programma domenica primo ottobre hanno infatti previsto un'importante scontistica per coloro i quali si iscriveranno entro il prossimo 31 marzo. Attivata la formula 42 euro per 42 chilometri e 21 euro per 21 chilometri che tanti positivi riscontri ha ottenuto già nella passata edizione: per i primi duecento iscritti alla maratona (42,195 km), l'iscrizione costerà soltanto 42 euro, mentre per i primi duecento che formalizzeranno la loro partecipazione alla Neapolis Half (21,097 km), il costo della partecipazione sarà di 21 euro.

Un'offerta che podisti e appassionati possono cogliere direttamente sul sito di Endu (www.endu.net), nella parte dedicata alla Neapolis Marathon. Nell'occasione Endu regalerà Restart, la polizza gratuita che consente di ottenere il rimborso della quota di iscrizione in caso di impossibilità a partecipare all'evento.

Dal 14 al 19 febbraio, poi, i promotori della Neapolis Marathon hanno deciso di avviare una promozione legata anche alla festa degli innamorati. Dal giorno di San Valentino e fino a domenica 19 saranno infatti disponibili cento pettorali per la maratona e altri cento per la mezza per chi le coppie che formalizzeranno l'iscrizione: la quota di iscrizione è di 75 euro per la doppia maratona e 35 euro per la doppia mezza. Anche in questo caso, le iscrizioni saranno possibili attraverso il sito di Endu.

