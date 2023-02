Week end di controlli della Polizia locale a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - Nel fine settimana numerosi a Napoli i controlli alle attività commerciali e di somministrazione da parte della Polizia Locale per verificare, oltre alla regolarità di titoli ed autorizzazioni, anche l'osservanza delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana.

Rilevate e sanzionate diverse violazioni in via Chiaia, via Ferrigni, Vico Belledonne, Gradoni di Chiaia, via Bausan e via Partenope. Controlli in 18 esercizi pubblici dai quali sono scaturiti 11 verbali per l'occupazione di suolo pubblico, per la gestione non corretta dei rifiuti, per l'assenza dei requisiti per la diffusione di musica e per assenza di autorizzazione alla vendita di alcolici.

Intensi anche i controlli per il divieto di vendita di alcolici ai minori; in Vico Carrozzieri gli agenti hanno fermato tre minori, due con in mano un cocktail alcolico e l'altro intento a sorseggiare una bottiglia di super alcolico. Dagli accertamenti e tramite lo scontrino di vendita e stato possibile risalire sia all'enoteca vomerese che aveva venduto la bottiglia che al bar di vico Carrozzieri che aveva preparato i cocktail, entrambi verbalizzati con una sanzione pecuniaria di 333,33 euro e segnalazione al Questore per l'eventuale chiusura.

Effettuate anche numerose verifiche al Codice della Strada con postazioni in piazza Municipio, via Caracciolo, piazza Vittoria e piazza Sannazzaro, da cui sono conseguiti 117 verbali per infrazioni varie e 48 rimozioni forzate, 45 delle quali nel solo quartiere collinare. 8 le auto sottoposte a sequestro amministrativo perché prive di copertura assicurativa e condotte da soggetti sprovvisti di patente di guida perché mai conseguita.

Presidio infine a piazza Garibaldi, fino alle ore 24, per la prevenzione dei reati di microcriminalità e dell'abusivo svolgimento dei mercatini di indumenti e materiali usati.

(ANSA).