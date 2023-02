Scultura Maradona donata al club Napoli Sala Consilina

(ANSA) - SALA CONSILINA, 12 FEB - Al Club Napoli Sala Consilina, tra i pù antichi d'Italia, donata l'opera "Diego Iluminando". Si tratta di una scultura illuminata in ferro battuto, realizzata dall'artista Italo-argentino Alejandro Marmo, dell'altezza di circa due metri che riproduce fedelmente il volto e il busto di Diego Armando Maradona. La scultura è stata consegnata ai soci del club salese, fondato nel 1967, nel corso di una cerimonia cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente dell'A.I.N.C. (Associazione Italiana Napoli Club), Saverio Passaretti e l'ex calciatore del Napoli, Gianni Improta. "Posso affermare senza dubbio - ha dichiarato Improta all'ANSA - che alla fine del campionato potremo festeggiare la vittoria del nostro terzo scudetto. Sono particolarmente emozionato di festeggiare l'anniversario dei 56 anni di vita del Club azzurro di Sala Consilina più antico d'Italia fondato nel 1967, anno in cui ho esordito in campo con la maglia azzurra". Ospite d'onore della manifestazione l' editore argentino Victor Santa Maria, giunto da Buenos Aires. Intervento in diretta telefonica di Corrado Ferlaino, presidente scudettato del Napoli. (ANSA).