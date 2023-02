Rapinata della borsa da un'altra donna a Portici

(ANSA) - PORTICI, 12 FEB - Rapina ieri sera verso le 22.00 in via del Corallo nei pressi dello svincolo autostradale a Portici (Napoli). La conducente di un'auto è stata avvicinata da un'altra donna che, armata di pistola, si è impossessata della borsa poggiata sul sedile anteriore lato passeggero. La rapinatrice si sarebbe allontanata salendo a bordo di un'altra auto guidata da un complice. Sono in corso indagini dei Carabinieri della tenenza di Ercolano. (ANSA).