In 'trasferta' da Nocera inferiore a Caivano, tre arresti

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - I Carabinieri della stazione di Caivano. insieme ai militari del Reggimento Campania, hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio tre persone di Nocera Inferiore.

I militari hanno fermato i 3 in 'trasferta' nel Parco verde isolato C. Nelle loro tasche i carabinieri hanno trovato 28 dosi di cocaina e 6 grammi di eroina. Sequestrata anche la somma di 440 euro verosimilmente provento illecito.

A finire in manette sono stati un 52enne, un 55enne ed un 52enne Ivan Cuomo, tutti già noti alle forze dell'ordine e in attesa di giudizio. (ANSA).