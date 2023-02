A Crispano a fuoco auto di un incensurato

(ANSA) - NAPOLI, 12 FEB - A Crispano, verso le 4.30, i Carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti a via Roma 30 per un incendio. A prendere fuoco una Kia Picanto di un 53enne incensurato. Le fiamme - domate dai vigili del fuoco - hanno danneggiato la parte anteriore del veicolo. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. (ANSA).