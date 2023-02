Qatar: Cozzolino agli arresti domiciliari

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - La Corte di Appello di Napoli ha disposto gli arresti domiciliari per l'europarlamentare Andrea Cozzolino a cui ieri la Guardia di Finanza ha notificato un mandato di arresto europeo nell'ambito dell'inchiesta della Procura federale belga sul cosiddetto Qatargate. La decisione è stata adottata dai giudici della sezione 'Misure di Prevenzione'. L'udienza per l'estradizione dell'europarlamentare è stata fissata per le ore 11 di martedì 14 febbraio. La detenzione domiciliare sarà nella abitazione del Vomero di Cozzolino. (ANSA).