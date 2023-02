Covid: Campania, 273 positivi e nessun decesso

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - Sono 273 i nuovi positivi al Covid in Campania con un tasso di incidenza del 5,4 per cento con una leggera crescita rispetto al dato di ieri (4,69%.). I tamponi effettuati, come informa il Bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Campania, sono stati 5412, di cui 1418 molecolari. Non si registrano decessi. I posti letto in terapia intensiva occupati sono 9 (dato stazionario rispetto a ieri) mentre quelli in area medica cono 228, con lieve incremento di 3 psoti.

