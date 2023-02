Sequestrati nel Napoletano da CC Forestali undici cardellini

(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - Undici esemplari di cardellini, tutti sprovvisti di anello identificativo inamovibile, sono stati rinvenuti dai carabinieri del nucleo cites del gruppo carabinieri forestale di napoli, unitamente ai militari del S.o.a.r.d.a., in locale terraneo a Grumo Nevano, nel napoletano.

L'attenzione dei carabinieri è stata richiamata appunto dal canto dei cardellini,.

GLI uccelli sono stati sottoposti a sequestro penale per ricettazione in quanto oggetto di furto venatorio. i controlli continueranno nei prossimi giorni. (ANSA).