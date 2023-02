Scuola: Manfredi, divario si ricuce con investimenti

(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - "Il divario si può ricucire se ci sono investimenti". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando l'indagine dello Svimez presentata oggi che ha focalizzato l'attenzione sul mondo della scuola in Italia e sulle differenze tra le zone del Paese.

Manfredi ha portato l'esempio del tempo pieno "che in Lombardia fa l'80 per cento degli alunni mentre al Sud ad esempio in Campania e Sicilia soltanto il 10 per cento. Il tempo pieno - ha aggiunto - significa creare più tempo scuola, tenere di più i ragazzi a scuola e questo nelle realtà più fragili dal punto di vista sociale è molto importante". L'ex ministro ha evidenziato che "il tema dell'educazione è la vera emergenza italiana sia come competenze complessive che come divari. Per questo credo che queste analisi ci devono spingere a fare un grande progetto nazionale contro i divari soprattutto educativi". (ANSA).