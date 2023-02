Rettore Federico II, vero obiettivo far rientrare giovani al Sud

(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - Il vero problema non è il fatto che i giovani vanno via dal Sud "perché si devono muovere, fare esperienza anche al di fuori della propria città e della propria regione è sempre un fatto positivo ed io l'ho fatto ma è che non ritornano. La cosa importante è riportali in Campania". Lo ha detto il rettore dell'Università "Federico II" di Napoli, Matteo Lorito, parlando con i giornalisti a margine del conferimento della laurea honoris causa in Ingegneria dei materiali all'ad di Leonardo, Alessandro Profumo, a proposito del trasferimento di migliaia di giovani campani - quasi tutti qualificati - verso altre regioni italiane, soprattutto del Nord.

"Noi i giovani li formiamo molto bene ma ricordo anche che ne assumiamo tanti - ha proseguito - lo scorso anno abbiamo assunto circa 400 giovani ricercatori. Ma per poter rendere quest'azione decisiva occorre un substrato industriale e un contesto economico che consenta di assorbire queste menti giovani che sono apprezzatissime all'estero". (ANSA).