Qatargate:de Magistris,silenzio Manfredi su Cozzolino sospetto

(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - "È inaccettabile che Manfredi non spieghi perché ha scelto Cozzolino, per il quale sarebbe stato spiccato un mandato di arresto europeo per il Qatargate, ai vertici della cabina di regia della città di Napoli sui fondi pubblici. Il silenzio è sospetto". È il tweet dell'ex sindaco di Napoli e portavoce di Unione popolare Luigi de Magistris.

