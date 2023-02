Pavimentazione di un'area agricola senza permessi, una denuncia

(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - I militari della stazione di Castellammare di Stabia, nell'ambito dei controlli disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, hanno controllato nel comune di Massa Lubrense una struttura ricettiva adibita a casa vacanze. Durante l'ispezione è stata constatata la realizzazione di una pavimentazione in cemento di un'area agricola di circa 220 metri quadrati, realizzata senza alcun titolo autorizzativo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Inoltre, secondo i cc Forestale, è stato anche realizzato uno sbancamento con l'utilizzo di mezzi meccanici, con conseguente movimento terra, di un'area di circa 22 metri quadrati composta da rocce e terreno senza autorizzazione. Per questo i militari hanno denunciato un 70 enne del posto proprietario della struttura ponendo sotto sequestro l'intera area. (ANSA).