Mastella, domani con Casini a Benevento amarcord, non nostalgia

(ANSA) - BENEVENTO, 10 FEB - "Sarà amarcord, ma non un'operazione nostalgia: abbiamo ancora molto da dire". Lo ha detto Clemente Mastella, leader di "Noi di Centro" nonché sindaco di Benevento, alla vigilia dell'arrivo in città di Pierferdnando Casini che presenterà il suo libro (C'era una volta la politica, Piemme), alle 11, nel Teatro comunale. Insieme all'autore, discuteranno Mastella e il presidente emerito della Camera ed ex segretario di Rifondazione comunista Fausto Bertinotti, mentre a moderare l'incontro sarà Francesco De Core, direttore de "Il Mattino".

"Ci chiamavano sui giornali fratelli siamesi - dice Mastella rievocando una frase pronunciata durante una Festa del Campanile a Telese Terme nel 2005 - e io dissi che era sbagliato perché i siamesi una volta separati non possono ricongiungersi, i fratelli normali sì...".

Nel libro scritto da Casini tante pagine sono dedicate al rapporto speciale con il 'gemello' Clemente: dalle esperienze giovanili nella Dc, alla fondazione del progetto comune del Ccd.

"Casini ricorda - dice Mastella - che durante le trattative con Berlusconi dopo la vittoria del Polo nel 1994, temeva che la mia determinazione, diciamo un po' grintosa, nel trattare col Cavaliere potesse danneggiarci: andò diversamente, io ministro del Lavoro. Poi lui nel 2001 andò alla presidenza di Montecitorio". E ancora ricorda, Mastella, le strade che si separarono, l'esperienza dell'Ulivo, di cui fu protagonista anche Bertinotti. Dunque la vicinanza umana durante gli anni delle vicissitudini giudiziarie e il percorso politico e istituzionale che è tornato ad incrociarsi. (ANSA).