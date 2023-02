Incidenti lavoro: in Campania da mezzanotte sciopero porti

(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - Le organizzazioni sindacali di categoria Filt-Cgil Fit-Cisl e Uiltrasporti della Campania aderiscono allo sciopero dei lavoratori dei porti proclamato dalle sigle nazionali dopo "l'ulteriore tragedia che in meno di 24 ore ha colpito l'ennesimo lavoratore portuale nel Porto di Civitavecchia". L'astensione dal lavoro di 24 ore avrà inizio alle ore 23,59 di oggi 10 febbraio fino alle ore 23,59 di domani. Filt-Cgil Fit-Cisl e Uiltrasporti della Campania, in una nota, "ribadiscono l'assoluta disponibilità a partecipare ad ogni iniziativa che sarà intrapresa per dare sostegno e supporto alle famiglie delle vittime e la non più prorogabile necessità di dare seguito ad horas ad azioni concrete sulla sicurezza per evitare che il 'lavorare per vivere' si trasformi in un 'lavorare per morire'". (ANSA).