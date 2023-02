In fiamme tre ettari di bosco ad Agnano

(ANSA) - NAPOLI, 10 FEB - I militari del Nipaaf del Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, insieme a quelli della stazione Forestale, sono intervenuti ad Agnano, in località Monte Spina, per un un incendio boschivo per il cui spegnimento sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, oltre a un elicottero regionale.

L'incendio ha interessato una superficie di circa 3 ettari di incolto - rovi e canneti - insistente sulla fascia perimetrale del bosco. Il fondo è risultato di proprietà di un 60 enne del posto al quale è stata contestata la sanzione amministrativa relativa alla mancata manutenzione della fascia perimetrale di protezione del bosco. Il Regolamento Regionale n.3/2017, in materia di tutela e gestione del patrimonio forestale regionale, prevede infatti l'obbligo in capo ai proprietari dei boschi e/o delle aree limitrofe, del controllo della vegetazione erbacea ed arbustiva proprio al fine di prevenire il fenomeno degli incendi boschivi. (ANSA).