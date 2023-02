In auto con sigarette contraffatte, preso contrabbandiere

(ANSA) - CASERTA, 10 FEB - Si stava apprestando a consegnare alcune casse di sigarette di contrabbando quando è stato bloccato dalla Guardia di Finanza. E' avvenuto a Capua, nel Casertano, dove è stato arrestato un 50enne cui è stata sequestrata mezza tonnellata di "bionde" che gli avrebbe fruttato un guadagno di 100mila euro.

I finanzieri della Compagnia di Capua, che avevano sospetti sul 50enne, lo hanno sorpreso mentre era in auto con degli scatoloni di sigarette di contrabbando, pronto a consegnarli a qualche dettagliante che poi le avrebbe venduto nei diversi mercati settimanale della zona. In auto c'erano alcuni scatoloni, quindi i finanzieri hanno perquisito la casa e il garage del 50enne, trovando le altre sigarette per circa 500 kg. Sono così scattati l'arresto per l'uomo e il sequestro delle "bionde" e dell'auto usata per trasportarle. (ANSA).