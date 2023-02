"Alto Impatto" a Castel Volturno, arresti e denunce

(ANSA) - CASERTA, 10 FEB - Posti di blocco, perquisizioni e controlli delle forze dell'ordine sul litorale domizio, in particolare nel comune di Castel Volturno (Caserta). E' l'operazione di controllo straordinario interforze "Alto Impatto", disposta dal Questore di Caserta Antonino Messineo sulla base delle decisioni adottate dal Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura. "Alto Impatto" era già stata effettuata in tre occasioni tra novembre e dicembre 2022, ed era stata avviata dopo l'omicidio del 38enne Luigi Izzo, barbiere ucciso a coltellate a Castel Volturno da un 53enne, con il concorso del figlio di 27 anni (entrambi furono arrestati). Ai controlli straordinari hanno preso parte Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale: il bilancio di queti primi controlli del 2023 è di tre persone arrestate - un immigrato di origine africana per spaccio di droga e altre due persone in esecuzione di provvedimenti restrittivi - e tre denunciate per vari reati, tra cui l'abuso edilizio e l'abbandono di rifiuti.

Nel corso dei controlli, coordinati sul campo dal dirigente del Commissariato di Castel Volturno, sono state poi identificate 520 persone, tra cui 110 soggetti con precedenti di polizia, controllati 230 veicoli e contestate 21 violazioni al Codice della Strada con il sequestro di diverse autovetture; sono stati inoltre controllati 40 soggetti sottoposti a misure restrittive. Le forze dell'ordine hanno eseguito verifiche presso diversi esercizi commerciali situati soprattutto sulla statale Domiziana; due attività - un'officina e un'enoteca - sono state sanzionate per violazioni amministrative e penali, e ne è stato disposto il sequestro con sospensione della licenza. (ANSA).