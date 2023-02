Disabili: associazione, lettera a ministro su Aias Afragola

(ANSA) - NAPOLI, 09 FEB - Non si ferma la lotta dell'associazione "La Battaglia di Andrea" per evitare ulteriori dimissioni per i bambini disabili che erano in cura nel centro Aias di Afragola, in provincia di Napoli, e nel contempo per far reintegrare quelli già dimessi.

"Abbiamo deciso di scrivere al ministro, - fa sapere Asia Maraucci, presidente dell'associazione - sappiamo che già è stata informata attraverso l'onorevole Rossano Sasso, e siamo certi che già si stia occupando del caso ma le ho voluto dare il punto divista delle mamme, il nostro punto di vista, che in questo caso non andiamo a vedere se sonio stati superati i tetti o meno, chiediamo solo ed esclusivamente che ai nostri piccoli siano date le terapie che gli occorrono per cercare di vivere una vita migliore".

"Sicuramente il ministro è una donna sensibile - conclude Maraucci - sono certa che si darà da fare per alleviare le sofferenze di mamme e bambini già provati dalla vita". (ANSA).