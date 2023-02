Comuni: Caserta,fondazione dell'Anci per uscire dal dissesto

(ANSA) - CASERTA, 09 FEB - L'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), fondazione istituita nel 2006 dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ha scelto il Comune di Caserta come partner per un progetto che prevede un supporto all'Amministrazione nella prosecuzione delle attività di risanamento finanziario in vista della definitiva uscita dalla procedura di dissesto.

L'IFEL metterà a disposizione del Comune, a titolo gratuito, due importanti professionalità che affiancheranno gli uffici finanziari dell'Ente, favorendo l'adozione di buone pratiche.

Il progetto è promosso dall'Istituto in collaborazione con l'Università di Venezia "Ca' Foscari", specializzata da sempre nell'analisi, negli studi e nelle ricerche riguardanti le situazioni economico-finanziarie degli enti locali. L'Ifel garantirà assistenza agli uffici comunali in ogni fase della procedura di uscita dal dissesto finanziario, analizzando le diverse situazioni da affrontare e condividendo i percorsi da adottare. L'obiettivo è anche quello di realizzare una sorta di database che consentirà di condividere con tutte le Amministrazioni Pubbliche gli output prodotti, le informazioni, le buone pratiche e le esperienze.

Dal 2006 IFEL porta avanti il ruolo di ente chiamato ad assistere i Comuni in materia di finanza ed economia locale.

Oltre a divenire la struttura tecnica di riferimento per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi ai tributi, la Fondazione opera come ente di ricerca e formazione attraverso la produzione di studi, analisi e proposte di innovazione normativa atte a soddisfare le istanze dei Comuni e dei cittadini. (ANSA).