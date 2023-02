Avellino: ad un passo l'uscita anticipata dal pre dissesto

(ANSA) - AVELLINO, 09 FEB - In meno di due anni e mezzo, il comune di Avellino ha riconosciuto e estinto debiti fuori bilancio per diciassette milioni di euro portandosi così ad un passo dall'uscita dello stato di predissesto dichiarato nel 2019. La fotografia è stata scattata dalla Commissione Contenzioso alla luce dell'istruttori condotta dal settore Finanze dell'ente.

"Il comune - ha sottolineato l'assessora Marianna Mazza - ha utilizzato soltanto otto dei diciassette milioni finanziati dal ministero attraverso il Fondo di rotazione mentre nove milioni sono arrivati da risorse proprie".

Restano da riconoscere e pagare nell'anno in corso 4,5 milioni per chiudere definitivamente il Piano pluriennale di rientro che avverrebbe con alcuni anni di anticipo rispetto al previsto. "L'obiettivo - ha poi aggiunto l'assessore al Contenzioso - è quello di non riconoscere, da oggi in avanti, nuovi debiti, stoppando sul nascere i contenziosi che rappresentano la fonte principale della costituzione dei debiti fuori bilancio".